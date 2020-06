Russland: Offene Daten suggerieren Wahl-Betrug

Entlarvende Statistiken

Amtliche Statistiken können – die richtigen Analysemethoden vorausgesetzt – durchaus entlarvende Zahlen enthalten. Ein möglicher Wahlbetrug wurde in Kroatien bereits im Vorfeld der Wahlen durch das Open-Data-Projekt Pollitika aufgedeckt: So stellte 2009 die kroatische Wähler-Datenbank Pollitika zwei Monate vor den Lokalwahlen fest, dass in Kroatien mehr Wähler als Einwohner registriert waren. Ein Grund für die Diskrepanz bestand darin, dass sich die Einwohner sowohl in Kroatien, als auch im benachbarten Bosnien und Serbien registriert hatten, um Sozialhilfe zu erhalten. Die Behörden ahndeten diese Praxis nicht, vermutete Pollitiko-Initiator Marko Rakar, weil sie durch die wundersam vermehrten Stimmen mehr Spielraum für Wahlmanipulationen erhielten.

Open Data spielte auch während den kenianischen Wahlen 2007 eine große Rolle. Die kenianische Rechtsanwältin Ory Okolloh startete damals einen Wahlbeobachtungsblog, aus dem später die Entwicklung der Software Ushahidi hervorging. Ushahidi heißt auf Swahili „Zeuge“. Jeder Bürger kann mit seinem Handy Informationen auf die Plattform einspeisen. Die Daten werden dann in verschiedene Kategorien wie etwa “Vertrauenswürdige Berichte” oder “Gefahrenzone” eingeordnet. So kann ein minutiöser Überblick über die Entwicklung behalten werden – und unter Umständen auch schnell Hilfe organisiert werden.

Transparancy Network

Das Technology for Transparency Network dokumentiert weltweit, wie neue Technologien von Bürgern eingesetzt werden, um mehr Transparenz zu erzwingen. Für Russland finden sich gleich fünf Projekte, darunter Golos.org, das sich als Wahlbeobachtungplattform sieht. Golos pflegt jetzt eine Karte, für die wie bei Ushahidi Meldungen über Wahlmanipulationen gesammelt und angezeigt werden. Auch hier werden die Meldungen in verschiedene Kategorien einsortiert – etwa in „Verletzungen von Kandidatenrechten“, „Behördendruck auf Wähler“ oder „Wählerbestechung“.

Deutlich wird aus der globalen Perspektive, wie sich zivilgesellschaftliche Akteure über das Internet vernetzen, um die jeweils effektivsten Methoden zu übernehmen. Open Data ist dabei das Mittel, mit dem nicht nur Beobachtungen und Analysen durchgeführt werden können, sondern auch neue Werkzeuge entwickelt werden können, die die Willkür staatlicher Behörden durch mehr Transparenz einschränken.