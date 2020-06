Scheidender NSA-Chef von US-Verteidigungsminister gelobt

Zum Ende seiner achtjährigen Amtszeit habe er „eine der schwierigsten Zeiten“ in der Geschichte der Geheimdienste erlebt, sagte Hagel am Freitag bei der Verabschiedung Alexanders mit Blick auf den NSA-Überwachungsskandal.

Die Feier fand im NSA-Hauptquartier in Fort Meade vor den Toren Washingtons statt - und wurde vom Pentagon live per Internet übertragen. Dies sei ein Novum in der Geschichte und zugleich ein Zeichen, dass die Dienste einen „offenen Dialog“ mit der Gesellschaft führten, sagte Hagel. Präsident Barack Obama hatte jüngst Reformen in Aussicht gestellt.