Schweiz würde Edward Snowden nicht an die USA ausliefern

Die Bundesanwaltschaft führe zurzeit "mehrere Abklärungen" zu "Aktivitäten fremder Dienste in der Schweiz", sagte Francesco Maltauro, Koordinator der Geschäfte des Bundesanwalts, am Sonntag. Im Rahmen der Untersuchung verfasste die Bundesanwaltschaft im November "Abklärungen zu folgender Frage: Welche Regeln gälte es zu beachten, wenn Edward Snowden in die Schweiz geholt und danach die USA ein Auslieferungsbegehren stellen würden?", wie das Dokument überschrieben ist. Vier hypothetische Sachverhalte wurden geprüft.