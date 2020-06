Schwere Mängel in estnischem E-Voting-System festgestellt

Der Behördenchef deutete in seiner Reaktion auf den am Dienstag erschienenen Bericht jedoch Bereitschaft an, die einzelnen Punkte der Vorwürfe zu analysieren und gegebenenfalls Updates in der Sicherheitssoftware des Systems vornehmen zu lassen. Die von der NGO " British Open Rights Group" initiierte Studie kam zu dem Ergebnis, dass das estnische Internet-Wahlsystem, das seit Jahren bei Regional- und Parlamentswahlen im Einsatz ist, nicht mehr zeitgemäß ist und in dieser Form sofort gestoppt werden müsste.

"Wir glauben, dass das estnische E-Voting-System ein hohes Risiko beinhaltet. Wahlergebnisse können gestohlen, unterbrochen oder in Verruf gebracht werden. Angesichts dieser Probleme empfehlen wir dringend, die Integrität des estnischen Wahlsystems sicher zu stellen. Das estnische I-Voting-System sollte umgehend gestoppt werden," zitierte "Eesti päevaleht" aus der großteils von US-Experten durchgeführten Studie.