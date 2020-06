Schwimmpreis- statt Spritpreisrechner

Sindre Wimberger

Hitzewelle

Webanwendung

Wien

Wien

Wimberger

Wien

verlief, stellte der Wiener Programmierervon der Agentur echonet rechtzeitig zureinen Schwimmpreisrechner online. Die auf offenen Daten der Stadtbasierende mobilesucht innach dem günstigsten Bad in der Umgebung. Die von der Stadtim Rahmen ihrer Open Data-Initiative freigegebenen Standortdaten der Bäder wurden vonum die Preislisten der städtischen und privaten Bäder inergänzt.

"Mit Open Data können Probleme vermieden werden"

Der Schwimmpreisrechner kann durchaus als Kommentar zum Spritpreisrechner der E-Control und des Wirtschaftsministeriums verstanden werden. "Man kanns auch anders machen", meint Wimberger zur futurezone. "Die Daten müssten nur frei zur Verfügung gestellt werden", ist Wimberger überzeugt: "Mit Open Data könnten Probleme vermieden und bessere Anwendungen entwickelt werden."

Dem schließt sich auch Robert Harm von Open3, einem Netzwerk zur Förderung offener Daten in Österreich, an: "Der Schwimmpreisrechner ist ein Beispiel dafür, was mit dem Spritpreisrechner gemacht werden könnte, wenn dort die Daten auch maschinenlesbar und vollständig zur Verfügung stehen würden."