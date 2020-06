Singapurs Regierungschef droht Blogger mit Klage

Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong hat einem Blogger Verleumdung vorgeworfen sowie eine Entschuldigung und Entschädigung verlangt. Andernfalls würden juristische Schritte eingeleitet, heißt es in dem Brief von Lees Anwalt, den der Blogger Roy Ngerng am Montag auf seiner Internetseite veröffentlichte.

Das Anwaltsbüro wollte sich nicht äußern. Das Büro des Regierungschefs bestätigte der Lokalzeitung " Straits Times" den Vorgang aber.

Lee und andere Politiker des autoritären Stadtstaates haben Kritiker schon mehrfach wegen Verleumdung verklagt, darunter auch internationale Publikationen wie " International Herald Tribune" und " Bloomberg News". Viele Fälle werden außergerichtlich beigelegt, wenn die Beklagten sich entschuldigen und Entschädigung zahlen.