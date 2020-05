Skype darf Daten trotz PRISM an die USA weitergeben

Die Luxemburger Behörde zitierte zur Frage der Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe in die USA die „Safe Harbor“-Entscheidung der Europäischen Kommission, ohne dabei darauf auf die eigentliche Beschwerde von der Initiative europe-v-facebook.org einzugehen. Schrems stellte der Behörde nämlich in seiner Beschwerde die Frage, ob die Weitergabe der Daten in die USA nach PRISM noch legal sei.

„Es geht aus dem Text nicht wirklich klar hervor, ob die Behörde meint, dass auch der Massenzugriff bei PRISM nach der ‚Safe Harbor‘ Entscheidung legal ist. Wenn das so wäre, wäre die ‚Safe Harbor‘-Entscheidung der Kommission klar rechtswidrig, denn das Gesetz erlaubt einen Export von Daten nur bei einem "angemessenem Schutzniveau‘", welches bei PRISM sicherlich nicht gegeben ist", so Schrems. Der Jus-Absolvent bittet nun in einem Antwortschreiben um Klärung.