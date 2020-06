Snowden: "Deutsche Dienste liegen mit Amerikanern im Bett"

So bestätigte er dem Magazin, dass Mitarbeiter deutscher Dienste Zugang zum X-Keyscore Programm der NSA gehabt hätten, das unter anderem Milliarden deutscher Kommunikationsdaten durchsuche. "Die deutschen Dienste liegen mit den Amerikanern in einem Bett." Nur so könne er sich den Widerstand von Teilen der Bundesregierung gegen die Untersuchung der NSA-Praktiken erklären. "Offenbar werden weiterhin Fakten verheimlicht, die in der Öffentlichkeit Empörung hervorrufen würden."

Der NSA-Untersuchungsausschuss hat zwar eine Zeugenbefragung Snowdens beschlossen. Allerdings ist unklar, ob es dazu kommt. Die Bundesregierung will aus Rücksicht auf die US-Regierung keine Zusage über Snowdens Sicherheit geben. Eine Befragung in Moskau wiederum lehnt Snowdens deutscher Anwalt Wolfgang Kaleck ab. Snowden lebt seit knapp einem Jahr in Moskau, sein Asylstatus läuft Ende Juli aus.