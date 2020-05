Snowden: "Dropbox, Google und Facebook sind gefährlich"

"Get rid of Dropbox" - "werdet Dropbox los" meinte Snowden in dem Interview mit dem US-Magazin, als es um das Thema Sicherheitsrisiken von Software-Programmen ging. Dropbox würde Dateien nur auf den eigenen Servern und während der Übertragung verschlüsseln, andere Programme wie etwa SpiderOak würden dies aber schon auf dem jeweiligen Computer des Users tun, so Snowden.