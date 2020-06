Snowden hat angeblich weniger Dokumente als gedacht

Die US-Geheimdienste haben das Snowden-Material nach Informationen der „ Washington Post“ in drei Kategorien eingeteilt. Rund 300 Dokumente seien in den USA und anderen Ländern bereits veröffentlicht worden, weitere 200.000 Dokumente hätten Snowden und seine Mitstreiter an die Medien übergeben.

Die dritte Kategorie betrifft den Angaben zufolge Geheimdienstunterlagen, die Snowden mitgenommen haben soll und deren derzeitiger Status unklar ist. Die US-Dienste gehen mittlerweile davon aus, dass es sich hierbei um 1,5 Millionen Dokumente handelt. Erste Schätzungen seien noch von 1,77 Millionen Dokumenten ausgegangen, berichtete die „ Washington Post“.