Snowden-Leaks: Wie die NSA Telefonate transkribiert

Zuvor war für diese Arbeit menschliche Überwachung notwendig, die sehr aufwändig und nur in Einzelfällen möglich war. „Es gab nicht genug Ohren“, meint NSA-Whistleblower Thomas Drake gegenüber The Intercept. Dank den Fortschritten in der Spracherkennung ist auch Massenüberwachung bei Telefongesprächen möglich. Es ist unklar, welche Sprachen unterstützt werden, in den Dokumenten ist stets nur von einer großen Bandbreite die Rede. Demnach kommt die Lösung vor allem in Lateinamerika sowie Ländern, in denen das US-Militär vertreten ist, beispielsweise Irak und Afghanistan, zum Einsatz.