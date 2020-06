Snowden: NSA belauscht Bürgerrechtler gezielt

Bei der Sitzung forderte der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Hansjörg Geiger, einen Verhaltenskodex. “Unter Freunden und Verbündeten in der Nato spioniert man nicht, das ist unanständig”, sagte er. Es sollte geregelt werden, was zulässig und was verboten sei. Politische und wirtschaftliche Spionage sollte untersagt werden, und nur bei der Verbreitung von Atomwaffen, beim Kampf gegen Terrorismus oder gegen schwerste Straftaten sollte ein massiver Zugriff auf Datenströme gestattet werden. Zu Snowdens Aussage zum Datenaustausch äußerte Geiger sich nicht.