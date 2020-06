Snowden: Überwachung in Europa wie ein Basar

Einmal mehr unterstrich der in Russland befindliche Snowden, dass er zwar gerne Asyl in einem EU-Staat bekommen würde, sich aber keine Hoffnungen diesbezüglich mache. Laut Parlamentariern aus verschiedenen EU-Staaten, mit denen er gesprochen habe, werde die USA nicht zulassen, dass ein EU-Land ihm politisches Asyl anbiete. Ihm dauerhaft Asyl anzubieten würde eine außergewöhnliche Portion politischen Mut erfordern, was er natürlich begrüßen würde, so Snowden in seinen schriftlich übermittelten Stellungnahmen.

Einmal mehr wies Snowden auch darauf hin, dass er keine andere Möglichkeit gesehen habe, die NSA-Methoden aufzudecken, als über den von ihm gewählten Weg. Es habe während seiner Zeit keine Mechanismen gegeben, wie das Ausspionieren von Bürgern bzw. Überschreitungen der Kompetenz geahndet werden. Im Mittelpunkt der Tätigkeit sei immer der Grundsatz gestanden, dass es nicht in erster Linie um die penible Einhaltung von Gesetzen, sondern eher um das Verhindern einer schädlichen öffentlichen Debatte gehe. In Wahrheit hätte er die private Konversation aller EU-Parlamentarier lesen können, wenn er gewollt hätte, meinte Snowden.