SPD und Grüne wollen NSA-Suchkriterien offenlegen

In der Spionage-Affäre drängt die SPD das Kanzleramt, dem Parlament die vom US-Geheimdienst NSA an den BND übermittelten Suchbegriffe zügig vorzulegen. „Die Liste muss herausgegeben werden. Nur dann ist Aufklärung möglich“, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Christine Lambrecht, am Mittwoch in Berlin.