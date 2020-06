SPD will Einsicht in Geheimakten für Snowden-Ausschuss

Nach einem Bericht des "Spiegel" will die deutsche Regierung unter anderem Informationen über die Verhandlungen mit den USA zu einem No-Spy-Abkommen unter Verschluss halten. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, Anfragen nach Unterlagen würden "im Einzelfall geprüft". Die Regierung sei "selbstverständlich bereit, mit dem Untersuchungsausschuss offen und gut zusammenzuarbeiten". Dies werde "nach unseren Möglichkeiten" geschehen, schränkte er ein.

Der NSA-Ausschuss dürfte in besonderem Maße auf geheime Unterlagen angewiesen sein, da sich sein Untersuchungsauftrag auch auf die Arbeit deutscher und ausländischer Geheimdienste bezieht. Dies sorgt etwa bei deutschen Geheimdiensten seit längerem für beträchtliche Sorge. Sie fürchten, dass vertrauliche Dokumente aus dem Ausschuss an die Öffentlichkeit gelangen könnten.

Der SPD-Politiker Flisek verwies mit Blick auf solche Befürchtungen auf die Möglichkeit, besonders sensible Akten nur den Obleuten im Ausschuss zuzuleiten. Die Grünen beantragten am Montag eine Aktuelle Stunde im Bundestag zum Verhalten der Regierung gegenüber dem Ausschuss. "Die Bundesregierung hat der Aufklärung der NSA-Affäre von Anfang an Steine in den Weg gelegt", kritisierte Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Britta Haßelmann in Berlin. Sie sprach von einem "massiven Affront" gegen das Parlament.