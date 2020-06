Spenden von Kim Dotcom kosten Politiker den Job

Dotcom sagte vor Gericht aus, er habe 50.000 neuseeländische Dollar (umgerechnet 31.000 Euro) an seinen "Freund" Banks gespendet und sei von dem Politiker gebeten worden, die Summe auf zwei Schecks aufzuteilen, um so die Anmeldepflicht zu umgehen. Banks pflegte bis zur Festnahme des Internetunternehmers bei einer spektakulären Razzia im Jänner 2012 auf dessen Anwesen in Neuseeland Kontakt zu Dotcom.

Gegen den schillernden Geschäftsmann läuft in den USA ein Strafverfahren, die Entscheidung über seine Auslieferung steht noch aus. In den USA drohen Dotcom bei einer Verurteilung wegen Unterschlagung und umfangreicher Urheberrechtsverletzungen bis zu 20 Jahre Haft.

Megaupload bot seinen Nutzern an, Daten im Internet zu speichern und dort auch anderen zur Verfügung zu stellen. Dies ist an sich nicht illegal, allerdings wurde die Plattform vor allem dazu genutzt, Raubkopien etwa von Musik, Filmen und Software zu verbreiten. Die US-Behörden schlossen die Plattform deshalb.