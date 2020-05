Spionage: Deutsche Regierung unter Beschuss

„Es kann nicht sein, dass man uns nur häppchenweise bestätigt, was die Medien ohnehin schon herausgefunden haben“, kritisierte er. Mit dieser Praxis müsse endlich Schluss sein. „Die Regierung ist verpflichtet, dem Parlament umfassend Auskunft zu geben.“ Nach dem, was bisher bekannt ist, lieferte die NSA dem BND für die Überwachung des Datenverkehrs in seiner Abhörstation in Bad Aibling in Bayern viele Suchmerkmale (Selektoren) wie Telefonnummern oder IP-Adressen von Computern, die gegen deutsche und europäische Interessen verstießen.

40.000 davon sortierte der BND nach eigenen Angaben über die Jahre vorab aus. Mehrere Tausend unzulässiger Selektoren fielen aber erst in der aktiven Suche auf. Auch Österreich soll laut Medienberichten ausspioniert worden sein.