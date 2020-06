Springer-Chef fordert EU zum Eingreifen bei Google auf

Der Medienkonzern Axel Springer („Bild“, „Die Welt“) und andere europäische Verlage gehen seit Monaten gegen Google vor. Sie kritisieren, dass der kalifornischen Internet-Konzern seinen Marktanteil von über 90 Prozent bei Suchmaschinen in der EU ausnutze, um weitere Dienstleistungen zu vermarkten.

Trotzdem zeigte sich Döpfner überzeugt, dass es Internetkonzernen wie Google, Amazon oder Facebook nicht gelingen werde, die Hoheit über journalistische Inhalte in der digitalen Welt zu gewinnen. Leser suchten zunehmend nach Orientierung. Deshalb stoße unabhängig und kritisch recherchierter Journalismus gerade bei jungen Leuten wieder auf Interesse. „Die junge Generation ist kritischer, anspruchsvoller und medienkompetenter geworden“, sagte er. Dieses Bedürfnis könnten Internet-Konzerne aber nicht bedienen. Die Zukunft in der digitalen Welt gehöre Journalisten und Verlegern, die genau wie bei gedruckten Zeitungen an Qualität festhielten. „Wir dürfen nicht alles anders machen als bisher - sonst gehen wir wirklich unter.“