Staat und Wirtschaft verstärken Kampf gegen Cybercrime

Rund eine Million Hackerangriffe gibt es jährlich in Österreich. Deshalb verstärken die Behörden und Unternehmen ihre Zusammenarbeit und den Datenaustausch in Sachen Computersicherheit weiter. Das ist am Mittwochabend vor dem Beginn des „Cyber Security Summit“ in der Telekom-Austria-Zentrale in Wien bekanntgegeben worden. Das Innenministerium plant unter anderem ein eigenes Cybersicherheitsgesetz.

„Cybersicherheit betrifft uns alle“, sagte Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP). Das Thema beschäftige Behörden, Unternehmen und auch die gesamte Bevölkerung. Daher sei vom Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) vor einem Jahr das Cybersecurity-Forum gegründet worden. Bei dem Gipfeltreffen in der Telekom-Zentrale gehe es darum, die nächsten Schritte vorzulegen.