Start für Hacker-Kongress 30C3 in Hamburg

Mehrere Redner sind direkt an den Enthüllungen beteiligt, die Hauptrede am Eröffnungstag hält der Journalist Glenn Greenwald per Videoschaltung (Freitag, 19.30 Uhr). Er war einer der ersten Reporter, denen der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Snowden Dokumente über die zuvor streng geheime Arbeit des US-Dienstes NSA und anderer Geheimdienste übergab.

Auf dem Kongress steht die Hackerszene auch vor der Frage, wie sie politisch und technisch auf die Erkenntnisse aus den Snowden-Dokumenten reagieren will. In mehreren Vorträgen soll es um Gegenmaßnahmen wie Verschlüsselung und Anonymisierung gehen. Auch der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, soll per Video auftreten.

Auch einige österreichische Redner sind am diesjährigen Kongress zu hören. So wird etwa Thomas Lohninger gemeinsam mit dem Gründer von netzpolitik.org, Markus Beckedahl, über “Den Kampf um Netzneutralität – Wer kontrolliert das Netz?” sprechen. Der Sicherheitsforscher Adrian Dabrowski wird am Sonntag gravierende Sicherheitslücken bei RFID-Zutrittssystemen sorgen, die seit Jahren vermehrt eingesetzt werden (auch in Österreich). Er wird zeigen, wie einfach sich die Systeme mit dem Einsatz von alten Skipassen knacken lassen.