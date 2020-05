Stopp für NSA-Spionage-Programm nur vorübergehend

Noch am Dienstag will die kleine Kongresskammer in Washington ein Gesetz beschließen, das es der National Security Agency auch künftig erlaubt, die Festnetz- und Handyanschlüsse von US-Bürgern zu überwachen. Ändern soll sich lediglich, wo die Daten zu den Telefonaten gespeichert werden - nicht mehr bei der NSA selbst, sondern bei den Telefongesellschaften. Auch werden gewisse Überwachungstätigkeiten eingeschränkt. Das geheime Gericht, das Anträge auf Datenzugriffe absegnet, soll ebenfalls reformiert werden.