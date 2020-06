Streit um Netzneutralität wird vor US-Abstimmung schärfer

Nach dem Gegenwind schwächte die FCC ihre ursprünglichen Pläne etwas ab. So will sie nun zusätzliche Zusicherungen geben, dass die Daten, für die nicht zusätzlich bezahlt wird, von den Netzbetreibern nicht absichtlich abgebremst werden. Außerdem will sie eine Debatte darüber anstoßen, ob in den USA Breitband-Zugänge nicht genauso streng wie klassische Telekom-Dienste reguliert werden sollten.

Diese Möglichkeit rief die Chefs der Telekom-Firmen auf den Plan. Sie bemängelten eine Kampagne von Lobby-Gruppen, die die Zukunft des Internets mit der Regulierungs-Frage vermischten. Sie warnten, eine schärfere Regulierung würde Investitionen abschrecken. Eine ähnliche Debatte läuft seit Jahren auch in Europa.

Zwei der fünf FCC-Mitglieder hatten sich angesichts der zugespitzten Diskussion für eine Verschiebung der Abstimmung ausgesprochen. Laut US-Medienberichten will Wheeler dennoch an dem Termin festhalten. Es gibt auch Gegenentwürfe, unter anderem von der Mozilla-Stiftung, die hinter dem populären Web-Browser Firefox steht.