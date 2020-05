SWIFT-Abkommen gibt USA Zugriff auf Millionen Bankdaten

Das nach langem Tauziehen zwischen der EU und den USA im Sommer 2010 in Kraft getretene SWIFT-Abkommen gewährt US-Behörden Einsicht in die Bankdaten von EU-Bürgern, die Geld ins Ausland überweisen. Erklärtes Ziel der USA ist es, Finanzquellen mutmaßlicher Terroristen trockenzulegen. In Europa und Deutschland wird aufgrund der Spähaffäre nun gefordert, das Abkommen auszusetzen.

Benannt ist das Abkommen nach dem belgischen Finanzdienstleister SWIFT, der täglich mehrere Millionen Überweisungen zwischen über 8.000 Banken weltweit abwickelt. Datenschützer warnten von Anfang an vor dem Übereinkommen. Nach ihren Angaben kann damit theoretisch jeder EU-Bürger ins Visier der Terror-Fahnder geraten, der wissentlich oder unwissentlich eine Überweisung über SWIFT abwickelt. Die US-Fahnder haben für eine Speicherdauer von fünf Jahren Zugriff auf den Absender einer Überweisung, den Empfänger, die Kontonummer, die Adresse und die Personalausweis-Nummer.