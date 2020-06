Tausende Türken demonstrierten gegen Zensur

Tausende Menschen haben am Sonntag in mehreren türkischen Städten gegen die Zensur des Internets demonstriert. In Zentrum von Istanbul gingen rund 5.000 Demonstranten auf die Straße, während in der Hauptstadt Ankara rund 500 Menschen dem Aufruf eines Bündnisses von Vereinen und kleinen linken Parteien folgten, wie Reporter berichteten. Sie riefen „Gegen die Filterung durch den Imam“ und „Hände weg von meinen Pornos“.

Die Proteste richteten sich insbesondere gegen eine Vorschrift, die am 22. August in Kraft treten soll, wonach sich alle Internetnutzer mit einem Kennwort anmelden müssen. Zudem sind sie verpflichtet, sich für einen von vier Filtern zu entscheiden. Verstoßen sie gegen die Vorschrift, drohen Strafen. Aktivisten des Rechts auf freie Meinungsäußerung kritisieren zudem seit langem, dass die türkischen Gesetze zur Zensur des Internets zu vage formuliert sind.