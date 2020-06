Telekom-Syndikat: Grüne verlangen rechtliche Prüfung

Moser spricht von einem „für Österreich höchst schädlichen Syndikatsvertrag“ und einer „eventuellen Gesetzwidrigkeit“. Das zeuge „vom gravierenden Missmanagement der Österreichischen Industrieholding AG ( ÖIAG) in Sachen Telekom“. Mit dem gestrigen „Beschluss-Schlamassel steht die gesamte Telekom-Sparte in Österreich auf dem Spiel“, die bekanntgewordenen Details „übertreffen die ärgsten Befürchtungen. Spätestens in 10 Jahren gibt es nicht einmal mehr den Anschein einer österreichischen Standort- oder Strategiekomponente“. Durch den Syndikatsvertrag „erhält Slim zum halben Preis den ganzen Telekom-Einfluss“.

SPÖ-Industriesprecher und Pro-Ge-Chef Rainer Wimmer sieht in dem Syndikatsvertrag nur eine Arbeitsplatzgarantie für den Generaldirektor und den Aufsichtsratsvorsitzenden, „von einem klaren Bekenntnis zu den Tausenden qualifizierten Telekom-MitarbeiterInnen und zu Investitionen in Österreich fehlt darin jede Spur“, kritisiert er. Die ÖIAG gebe „leichtfertig die industrielle Führerschaft an einen mexikanischen Tycoon ab“ und verliere im Vorstand und unter den Kapitalvertretern die Mehrheit.