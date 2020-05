Telekomfirmen denken über Werbeblockade auf Handys nach

Es ist eine Idee, die die Spannungen zwischen Telekombranche und Internetfirmen auf die Spitze treiben könnte: Die Blockade von Werbung am Handy. Ein europäischer Netzbetreiber habe bereits die dafür nötige Software in den Rechenzentren installiert und wolle sie bis Ende 2015 einschalten, schreibt " Financial Times". Die Technik wurde von dem israelischen Startup Shine entwickelt, zu dessen Geldgebern Horizon Ventures gehört. Der Besitzer dieser Firma finanziet auch Hutchison Whampoa.

Ein solcher Schritt könnte Internetfirmen wie Google oder Yahoo Umsätze kosten. Die Software soll die meisten Formen von Onlinewerbung auf Webseiten und in Apps blockieren. Anzeigen in Form bezahlter Nachrichten - wie sie etwa Facebook oder Twitter nutzen - wären davon hingegen nicht betroffen, berichtete die Wirtschaftszeitung am Freitag. 2015 werden laut eMarketer weltweit 69 Milliarden US-Dollar für Werbung auf mobilen Endgeräten ausgegeben.