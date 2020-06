Tim Berners-Lee: Snowden sollte beschützt werden

Berners-Lee glaubt, dass das Netz eine Art Kontrolle braucht, um Kriminalität bekämpfen zu können. Allerdings müsste dazu ein neues System von Kontrolle und Gegenkontrolle geschaffen werden. Vor allem müssten Institutionen, die Überwachungen durchführen Rechenschaft gegenüber der Öffentlichkeit ablegen.

Für die Zukunft gibt sich Berners-Lee optimistisch, warnt aber gleichzeitig vor Gesetzen und Handelsabkommen wie SOPA and PIPA and ACTA. Es liege jedenfalls an uns, so Berners-Lee.