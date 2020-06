TKG-Novelle soll Handy-Abzocke beenden

Infrastrukturministerin Doris Bures hat am Montag die TKG-Novelle zur Umsetzung des EU-Telekompakets in Begutachtung geschickt. Die Novelle soll die Verbraucherrechte stärken und so einen Schutz vor überhöhten Rechnungen durch unbeabsichtigte Daten-Downloads bieten.