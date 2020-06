Türkei zur Änderung von umstrittenem Internetgesetz bereit

Zuvor hatte die Presse Äußerungen Güls während eines Ungarn-Besuchs am Montag zitiert, wonach er die beiden Gesetze zur Justizreform und zum Internet unterzeichnen könnte. "Als Präsident kann ich mich nicht an die Stelle des Verfassungsgerichts stellen. Ich kann meine Einwände nur im Fall offensichtlicher Verstöße geltend machen", sagte Gül. Die Opposition habe bereits angekündigt, sich an das Gericht zu wenden. In der vergangenen Woche hatte auch Gül eingeräumt, dass es bei dem Internetgesetz "Probleme" gebe.

Das von der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP kontrollierte Parlament hatte die beiden Gesetze kürzlich verabschiedet. Das Erste erlaubt den Behörden, ohne vorherigen Gerichtsbeschluss Internetseiten zu sperren. Das Zweite gibt der Regierung größeren Einfluss auf die Ernennung von Richtern und Staatsanwälten. Die Gesetze wurden von der Opposition und Bürgerrechtlern als Gefahr für die Meinungsfreiheit beziehungsweise die Unabhängigkeit der Justiz kritisiert. Sie forderten Gül auf, sein Veto einzulegen und die Gesetzestexte zur Nachbesserung ans Parlament zurückzuschicken.