Türkische ISPs sperren Googles DNS-Server

Die Netzsperren in der Türkei, durch die unter anderem Twitter und YouTube blockiert werden, konnten bislang recht simpel umgangen werden. Durch das Ändern der DNS-Adresse auf jene eines öffentlichen Anbieters, beispielsweise Google, war der Zugriff wieder möglich. Einige türkische Internet-Anbieter versuchen aber derzeit, diesen Trick zu umgehen, indem sie Googles DNS-Adressen auf die eigenen DNS-Server umleiten und so die Sperre wieder in Kraft setzen.