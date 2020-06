Tunesien: Staat erstickt Online-Revolte

Cyberangriff der Anonymous-Gruppe

Der Kampf ums Web wogt in Tunesien schon länger. Am 10. Jänner wurde im Land die Webseite der Internationalen Journalisten-Föderation, http://www.ifj.org, blockiert. Die mit dem Online-Forum 4chan und WikiLeaks assozierte Hacker-Gruppe " Anonymous" hat aus diesem Grund bereits DoS-Attacken gegen die offizielle tunesische Regierungs-Seite sowie den Online-Auftritt von Präsident Sajn al Abadin gefahren, wie der Tech-Blog ReadWriteWeb berichtete. Die Sicherheitsfirma Sophos will zudem ein Statement zu Tunesien gefunden haben, das aus den Reihen der Anonymous-Aktivisten stammt:

//"This is a warning to the Tunisian government: attacks at the freedom of speech and information of its citizens will not be tolerated. Any organization involved in censorship will be targeted and will not be released until the Tunisian government hears the claim for freedom to its people."//

Die Lage erhält zusätzliche Brisanz, weil in der Hauptstadt Tunis 2005 der "Weltgipfel der Informationsgesellschaft" (WSIS) abgehalten wurde. Schon damals wurde der Staat wegen der Internet-Zensur scharf kritisiert, seither hat sich nichts verbessert.

Perspektive Österreichs

Die Ländergruppe Ägypten-Tunesien-Marokko ist für 7 Prozent die begehrteste Destination, zeigt eine aktuelle Umfrage zu den Urlaubsinteressen der Österreicher durch Karmasin Motivforschung. Die jüngsten Ausschreitungen haben insofern Auswirkungen auch auf österreichische Internetnutzer, die ihren Urlaub bereits online in dem Land gebucht haben. Das Außenministerium hat am Donnerstag eine formelle Reisewarnung ausgesprochen.

Laut dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) rechtfertige das den kostenlosen Rücktritt vom Reisevertrag. Allerdings gibt es laut VKI zwei Einschränkungen: Der Reisende muss die Situation kurzfristig abschätzen (man kann also nicht wegen Unruhen heute die Reise für Sommer 2011 bereits jetzt kostenlos stornieren), und der Reiseveranstalter kann durch das Angebot einer gleichwertigen und zumutbaren kostenlosen Umbuchung das Storno abwenden.

(Jakob Steinschaden)