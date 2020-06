Twitter-Chef als Obamas Netz-Berater

Der Chef des Internetkurznachrichtendienstes Twitter, Dick Costolo, wird US-Präsident Barack Obama künftig in Fragen der Sicherheit im Internet beraten. Auch den für die Firmensicherheit beim Softwarekonzern Microsoft verantwortlichen Scott Charney berief Obama in das Komitee für die Sicherheit der Telekommunikation, wie das Weiße Haus am Freitag (Ortszeit) mitteilte.

Zudem seien der Chef des auf IT-Sicherheit spezialisierten Unternehmens McAfee, David DeWalt, und Lisa Hook von der Firma Neustar berufen worden. Obama erklärte, er sei „stolz, solche beeindruckenden Männer und Frauen für diese wichtigen Posten benennen zu können“. „Ich danke ihnen, dass sie der Regierung ihr gewaltiges Talent zur Verfügung stellen“, fügte er hinzu.