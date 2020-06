Twitter und Co als Protest-Plattform nach Thailand-Putsch

" Shinawatra oder nicht, ich gehöre keinem Lager an", ruft Mink aufgebracht dazwischen. "Ich habe nur die Nase voll davon, dass die Armee meint, sie kann tun, was sie will", sagt der 49-Jährige. "Soldaten haben so oft geputscht, die Leute meinen, das sei normal. Ist es aber nicht!" ruft er erregt.

Jetzt kommt es vor der Tür zu Tumulten. Über Lautsprecher spielen Soldaten patriotische Lieder ab, um die Demonstranten zu übertönen. Schreie dringen durch den Lärm, als sie einen jungen Mann abführen. Ein zweiter Mann weigert sich. Er geht beim Schubsen und Gerangel fast zu Boden, ehe die Soldaten ihn fortschleifen.

Eine ältere Frau stoppt, macht mit einem Handy ein Foto von sich und den Soldaten und dankt ihnen für ihren Einsatz. "Nehmt sie alle fest!" ruft sie und geht weiter. Bangkok hat seit November Zehntausende Regierungsgegner erlebt, die die gewählte Regierung stürzen wollten. Heute ist die Frau an diesem Ort eindeutig in der Minderheit.