UN diskutiert über Verbot von „Killer-Robotern“

Die UN denkt offenbar bereits über den Bann einer Technologie nach, bevor diese existiert. Laut der BBC soll im November darüber diskutiert werden, ob sogenannte „Killer-Roboter“ in die Konvention über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen aufgenommen werden sollen. Die Definition eines „Killer-Roboters“ sei eine „vollkommen autonome Waffe, die ihre Ziele ohne menschliche Hilfe auswählen kann.“ Derzeit existiert so etwas noch nicht, aber es sei nur eine Frage der Zeit, so Experten.