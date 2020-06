UNO warnt vor Rechtsbruch durch türkisches Internet-Gesetz

Die UNO warnt die Türkei angesichts der geplanten Verschärfung der Internet-Kontrolle vor einer Rechtsverletzung. "Das Gesetz in seiner jetzigen Form erscheint unvereinbar mit der Verpflichtung der Türkei zur Einhaltung der Menschenrechte, insbesondere mit Blick auf die freie Meinungsäußerung und den Datenschutz", sagte der Sprecher des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Rupert Colville.

"Die gleichen Rechte, die Menschen offline haben, müssen auch online geschützt werden." Colville verwies am Freitag auch darauf, dass die Rechtsprechung in der Türkei in diesem Bereich bereits 2007 verschärft worden sei: "Seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wurden mutmaßlich etwa 37.000 Internetseiten aufgrund von gerichtlichen Verfügungen oder Verwaltungsbeschlüssen blockiert."