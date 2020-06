Unterstützung für Bradley Manning

Im Rahmen der Aktion "Free Bradley Manning" halten Unterstützer des inhaftierten mutmaßlichen Wikileaks-Informanten Bradley Manning im März weltweit Demonstrationen, Mahnwachen und Protestveranstaltungen ab.

Am Samstag, den 19. März, wird auch in Wien bei einer Bradley Manning Support Day Rally in Wien gegen die Inhaftierung und die Haftbedingungen, denen Manning in den USA ausgesetzt ist, protestiert.

Ab 19.00 Uhr werden im Raum D des Quartiers für Digitale Kultur (QDK) im Wiener MuseumsQuartier politische Videos gezeigt. Danach diskutieren Mike Gogulski, der Mitgründer des Bradley Manning Support Network, die Psychologin Brigitte Lueger-Schuster und die Medienkünstlerin lizvix über das Vorgehen der USA gegen Manning.