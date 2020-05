Urheberrecht: Rütteln an einem Grundprinzip des Internets

Der Gesetzestext zum Leistungsschutzrecht bringe darüber hinaus Rechtsunsicherheit mit sich, so die ISPA in ihrer Stellungnahme unter Verweis auf den Begriff „gewerbliche Anbieter“ von Suchmaschinen oder Contentdiensten. Mit Gewerblichkeit sei in Österreich jede nachhaltige und selbsttändige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen erfasst, selbst wenn sie ohne Gewinnerzielungsabsicht erfolge. Damit wären auch zahlreich Anbieter privater Themenblogs, die auf Zeitungsartikel verlinken, vom Leistungsschutzrecht betroffen. In der Praxis würde dies wohl zu einer Welle von Unterlassungsaufforderungen führen, so die ISPA. Für kleinere Anbieter bringe dies erhebliche Risiken und Marktzutrittsbarrieren mit sich.