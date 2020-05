Urheberrecht: "Trauerspiel" und rechtliche Bedenken

Auch eine Woche nach der Vorlage des Gesetzesentwurfs ist die von der Regierung geplante Urheberrechts-Novelle Thema. Am Dienstag hagelte es Kritik von den heimischen Mobilfunkern, Reaktionen gab es auch vom Verein für Internet-Benutzer Österreichs (VIBE) und den österreichischen Verwertungsgesellschaften.

Der Reformvorschlag sei enttäuschen ausgefallen, teilte VIBE in einer Aussendung mit. Bei der sogenannten Festplattenabgabe werde nicht einmal einem EuGH-Urteil Rechnung getragen, wonach eine derartige Vergütung an der Höhe des entstandenen Schadens bemessen werden müsse. Stattdessen solle die Höhe der Belastung für Konsumenten willkürlich festgelegt werden, heißt es in der Stellungnahme der Internet-Benutzer.

Auch das geplante Leistungsschutzrecht, das Google zu Zahlungen an Zeitungsverlage verpflichten soll, schieße am Ziel vorbei. Es richte sich auch gegen heimische Start-ups, die ihre Geschäftsmodelle am Prinzip des offenen Netzes aufbauen, so die Internet-Nutzer. Fazit: „Die österreichische Diskussion zum Urheberrecht ist eine Trauerspiel.“