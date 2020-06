Urteil: Methoden des britischen GCHQ illegal

Die Vorwürfe waren durch den US-Whistleblower Edward Snowden bekannt geworden und vor allem in der Zeitung „ The Guardian“ öffentlich gemacht worden. Geklagt hatten unter anderem Amnesty International, die Datenschutz-Organisationen Liberty und Privacy International, sowie sieben nicht britische Organisationen.

Es ist das erste Mal in der Geschichte des im Jahr 2000 etablierten Tribunals, dass eine Fehlverhalten der Geheimdienste anerkannt und einer Beschwerde stattgegeben werden. Eine direkte Rechtsfolge entsteht daraus zunächst nicht.