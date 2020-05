US-Gremium hält Telefondaten-Programm der NSA für illegal

Die Kommission zum Schutz der Privatsphäre, das Privacy and Civil Liberties Oversight Board, wurde dagegen vom amerikanischen Kongress eingesetzt. Sie soll überprüfen, ob sich die Regierung bei der Terrorismusbekämpfung an Datenschutzregeln hält. Bisher trat die Kommission kaum in Erscheinung: Obama traf sich vergangenes Jahr zum ersten Mal mit ihren fünf Mitgliedern.