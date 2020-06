US-Militär: Snowden verursachte Milliardenkosten

Abgesehen davon werden die Geheimdienste in Zukunft auch mit weniger Geld auskommen müssen. So sieht der Budgetentwurf von Präsident Barack Obama für das im Oktober beginnende Fiskaljahr 2015 ein Minus von fünf Prozent vor, so das Büro von Geheimdienstdirektor James Clapper am Donnerstag. Für die Aktivitäten der 16 US-Geheimdienste sind 45,6 Mrd. Dollar (etwa 33 Mrd. Euro) eingeplant.

Das Budget gilt etwa für den Auslandsgeheimdienst CIA und die auf das Abfangen von Kommunikation spezialisierte National Security Agency ( NSA). Die Aufteilung der Mittel auf die einzelnen Dienste hält die Regierung unter Verschluss. Einen eigenen Etat haben die Militärgeheimdienste, die im Haushalt des Pentagons angesiedelt sind. Wie viel Geld sie im kommenden Jahr bekommen sollen, war zunächst nicht bekannt. Für das Haushaltsjahr 2014 lag diese Summe bei 14 Milliarden Dollar (10,2 Milliarden Euro).