US-Rechtsstreit um NSA-Praktiken spitzt sich zu

Die unterschiedlichen Auffassungen der Richter in New York und Washington lassen vermuten, dass der Oberste Gerichtshof der USA am Ende die Frage klären muss. US-Präsident Barack Obama will diesen Monat Korrekturen an der NSA-Arbeit bekanntgeben. Vorschläge dafür hatte eine Expertenkommission im Dezember unterbreitet. Das für die NSA-Überwachung zuständige Geheimgericht genehmigte der Regierung derweil zum 37. Mal, bei Telefonanbietern die Verbindungsdaten aller Kunden anzufordern. Das teilte das Büro des Direktors der Nationalen Geheimdienste (DNI) James Clapper mit. Alle 90 Tage wird diese Gerichtsentscheidung routinemäßig neu gefasst. Die NSA-Massenüberwachung war vom ehemaligen NSA-Zuarbeiter Edward Snowden publik gemacht worden. Snowden hält sich seit Juli 2013 in Russland auf; die US-Regierung will ihn vor Gericht stellen.