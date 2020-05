USA: Aktionstag für Netzneutralität

In einer öffentlichen Konsultation der Regulierungsbehörde, die noch bis zum 15. September läuft, sprach sich die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer für das Beibehalten der Netzneutralität aus. Auch die Techkonzerne Google, Microsoft, Amazon und Facebook protestierten bereits in einem offenen Brief gegen die Pläne der Regulierungsbehörde. Sie bezeichneten das Vorhaben der Regulierer als eine „schwerwiegenden Gefahr für das gesamte Internet“.

Initiiert wurde die „Internet Slowdown“ genannte Protestaktion von der Initiative Battle for the Net. Nach dem Click auf die Lade-Icons können Teilnehmer an den Protestschreiben an die FCC und US- Volksvertreter abschicken.