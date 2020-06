USA beklagen "beispiellose Zensur" in Russland

Nach der Sperrung von oppositionellen Internetseiten in Russland haben die USA den Umgang der Regierung in Moskau mit der Pressefreiheit scharf kritisiert.

"Die Vereinigten Staaten sind zutiefst beunruhigt über den rapide schrumpfenden Raum für unabhängige und freie Medien in Russland", sagte die stellvertretende Sprecherin des US-Außenministeriums, Marie Harf, am Freitag. Die in Russland verabschiedeten Gesetze hätten zu einer "beispiellosen Zensur" geführt.