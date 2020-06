USA betrieb Twitter-artige Dienste in mehreren Ländern

In Pakistan wurde im Jahr 2009 das Programm "Humari Awaz" (übersetzt: Unsere Stimmen) gegründet. Der Dienst sollte die mobile Kommunikation vereinfachen und wurde auch gut angenommen. Zu Spitzenzeiten nutzten eine Million Menschen den Dienst. Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde er trotz des relativen Erfolgs aus unbekannten Gründen eingestellt.

In Kenia wurde der Dienst "Yes Youth Can" kurz nach der Präsidentschaftswahl 2007 gestartet. Bei dieser war es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Der Dienst sollte vor allem Jugendorganisationen helfen und Jugendliche zur Teilnahme am politischen Prozess bewegen. Laut US-Angaben half Yes Youth Can dabei, den Weg für die friedlicheren Wahlen im Jahr 2013 zu bereiten.