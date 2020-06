USA rechnen mit digitalem Krieg der Nadelstiche

Clapper erinnerte in dem Zusammenhang an den mutmaßlich nordkoreanischen Hackerangriff im November auf Sony Pictures sowie an einen iranischen Angriff auf ein Kasino in Las Vegas, das dem konservativen Magnaten Sheldon Adelson gehört.

„Ausländische Akteure“ betrieben Cyberspionage und verschafften sich digitalen Zutritt zu Infrastruktursystemen der USA, um in der Zukunft Cyberattacken ausführen zu können, führte er weiter aus. Russland und China setzten dabei „sehr raffinierte Programme“ ein. Die Programme Nordkoreas und des Irans seien vermutlich weniger ausgefeilt, doch könnten sie „zerstörerische Absichten“ verfolgen.

Auch die USA verfügten auf dem Gebiet über „offensive Fähigkeiten“, doch noch sei ihr Einsatzrahmen unklar. „Die Frage ist, was ist unsere Strategie, was kann zur Abschreckung beitragen?“, fragte Clapper. Zugleich räumte er ein, dass die Geheimdienste darauf noch keine einheitliche Antwort hätten.