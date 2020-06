USA: "WikiLeaks gefährdet Menschenleben"

Depeschen

von fast 134.000 weiterenim Internet die Namen von Quellen enthüllt zu haben.

Namen nicht unkenntlich gemacht

Bisher hatte Wikileaks die Dokumente nur an einige ausgewählte Zeitungen gegeben, um eine Identifizierung der Quellen zu verhindern. Den Rest der rund 250.000 Dokumente will die Organisation nun aber direkt ins Internet stellen. Die US-Zeitung " New York Times" kritisierte, bei einigen dieser Dokumente seien die Namen von Quellen enthalten. Die Nachrichtenagentur AFP stellte bei mehreren zufällig ausgewählten Dokumenten ebenfalls fest, dass die Namen von Einzelpersonen und Firmen trotz des Vermerks "Protect source" (Quelle schützen) nicht unkenntlich gemacht wurden.

Cyber-Angriff

WikiLeaks weist unterdessen jede Schuld von sich und sieht sich als Opfer einer