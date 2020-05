USA wollen schärferes Urheberrecht in Handelsabkommen

Das digitale Rechtemanagement soll von den unterzeichnenden Ländern ebenfalls rechtlich besser abgesichert werden. Die urheberrechtliche Kontrolle von Inhalten soll verschärft und auf nicht öffenltliche Teile des Internets, wie etwa Firmennetzwerke, ausgeweitet werden.

Die Provider sollen zudem Prozesse einführen, die es Rechteinhabern erlauben, Inhalte löschen zu lassen. Auch Warnungen gegen Kunden sollen die Betreiber aussprechen, wenn Urheberrechtsverstöße bemerkt werden.

Patente sollen auf Wunsch der USA künftig länger als die bisher üblichen 20 Jahre gelten können. Zudem sollen Patente schon für kleine Neuerungen angemeldet werden können, was den Weg für eine Lawine an Softwarepatenten freimachen würde. Staatliche Beschränkungen von Schutzrechten soll es in Zukunft seltener geben, was etwa die Herstellung von billigen Versionen von Markenmedikamenten in Schwellenländern erschweren würde, weil große Pharmafirmen und ihre Patente gestärkt würden.