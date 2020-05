Verbraucherschützer will Schranken für Google und Facebook

Die neue deutsche Bundesregierung muss nach dem Willen von Verbraucher- und Datenschützern dem Sammeln privater Kundendaten durch große Internetfirmen einen Riegel vorschieben. „Frau Merkel muss jetzt zupacken und (darf) nicht weiter zaudern“, sagte der Chef der Verbraucherzentralen, Gerd Billen, am Dienstag in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel müsse dafür sorgen, dass grundlegende Verbraucherrechte in der Europäischen Union durchgesetzt würden. Kern sei die Forderung, dass die Konzerne nur dann Daten ihrer Nutzer erheben dürfen sollten, wenn diese vorher zugestimmt hätten. Der Lackmustest für einen besseren Datenschutz sei nicht die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zur Affäre um den US-Geheimdienst NSA, sondern die Umsetzung der neuen europäischen Datenschutz-Richtlinie.