Verizon gibt Behördenanfragen zu Kundendaten bekannt

Das Unternehmen versicherte, nur Daten von Nutzern herauszugeben, wenn es dazu verpflichtet ist - wie etwa zur Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung. Anfragen, die "offensichtlich ungültig" oder "übermäßig breit oder vage" seien, würden zurückgewiesen.

Außerhalb der USA kamen die meisten Anfragen aus Deutschland (2996) und Frankreich (1347). Angaben, in wie vielen Fällen die Firma den Anfragen entsprach, lagen nicht vor, doch will der Konzern diese Daten in Zukunft ebenfalls erheben. Angaben zu Anfragen des Geheimgerichts FISC darf der Konzern nicht machen. Angesichts von Vorwürfen, in großem Maßstab mit den Geheimdiensten zu kooperieren, wächst aber seitens der Unternehmen der Druck, diese Zahlen in Zukunft ebenfalls veröffentlichen zu dürfen.